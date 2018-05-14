Еще один стадион, построенный специально к главному первенству, Ростов-Арена, полностью готов к играм. Состоялось его официальное открытие — настоящий праздник для жителей и гостей города.

Еще один стадион, построенный специально к главному первенству, Ростов-Арена, полностью готов к играм. Состоялось его официальное открытие — настоящий праздник для жителей и гостей города.Перед тем как начался матч, кстати, решающий для местного клуба — Ростов принимал команду из Екатеринбурга, болельщики заняли площадки для фотосессий с талисманом Забивакой, а также места перед сценой, где в это время шел концерт. Трибуны были заполнены — стадион вмещает 45 тысяч зрителей. Новая арена впечатлила не только ростовчан, но и уральцев.