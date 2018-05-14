УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Филиппенко Елены Николаевны, 14.07.1995 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Филиппенко Елены Николаевны, 14.07.1995 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 03.02.2018 года.Приметы: на вид 22 года, рост около 177 см., нормального телосложения, волосы темные, прямые, крашенные в темный тон, глаза карие.Особые приметы отсутствуют.Была одета: куртка черная, джинсы черные, туфли черные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93