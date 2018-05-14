По итогам первого квартала 2018 г. продажи кредитных продуктов через сайт ВТБ составили 26,5 млрд рублей. Данный показатель вырос почти на треть по сравнению с продажами через сайты ВТБ и ВТБ24 в ..

По итогам первого квартала 2018 г. продажи кредитных продуктов через сайт ВТБ составили 26,5 млрд рублей. Данный показатель вырос почти на треть по сравнению с продажами через сайты ВТБ и ВТБ24 в первом квартале прошлого года.Наибольший объем кредитов, оформленных на сайте банка, пришелся на сегмент кредитов наличными (свыше 13 млрд рублей) и ипотеки (12,5 млрд рублей). Объем выданных автокредитов превысил 1 млрд рублей. Кроме того, клиенты заказали на vtb.ru более 16 тысяч кредитных карт.В течение первого квартала также возрос трафик посещений. За первые три месяца работы нового сайта ВТБ его посетили более 10 млн человек. 52% клиентов заходят на сайт со стационарных компьютеров, 48% - с мобильных устройств. Самыми популярными разделами стали карты (87% от количества всех посетителей), вклады и счета (64%), ипотека (62%) и кредиты наличными (54%).«Показатели продаж на новом сайте ВТБ демонстрируют уверенный рост с начала года. Мы будем и дальше инвестировать в развитие его платформы. К концу 2018 г. для каждого посетителя vtb.ru планируется сформировать персонифицированный контент в зависимости от клиентских предпочтений, геолокации и предыдущих действий на сайте. Благодаря этому пользователи смогут еще быстрее находить нужную информацию и оформлять интересующие их продукты», – отметил Иван Пятков, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.