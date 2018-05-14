Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко, которого подозревают в госизмене, устроил словесную перепалку с экс-нардепом страны Игорем Марковым. Политики повздорили в эфире телеканала Россия 1 на шоу Владимира Соловьева.

Лидер Коммунистическойпартии Украины (КПУ) ПетрСимоненко, которого подозревают в госизмене,устроил словесную перепалку с экс-нардепом страны Игорем Марковым. Политики повздорили в эфире телеканала "Россия 1" на шоу ВладимираСоловьева.В частности, Марков упрекнул Симоненко в том, что тот якобы"агент СБУ", так как свободно "четыре года гулял по Киеву".После своей гневной тирады он бросил в Симоненко несколько монет мелочи.Марков обвинил коллегув предательстве. "Иуда! Понял, ты кто?! Вот твоя цена! Ты сдал всех своихтоварищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать….Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот этакрыса", – сорвался на крик экс-депутат. Обруганный коммунист в долгу неостался, отметив, что его оппонент сумасшедший и все, что он говорит – "брехня".Симоненко такжесчитает, что в Украине "хозяйствуют американцы","процветает фашистская диктатура", которая и подавляет украинскуюдемократию. "Те, ктоменя обвиняют, изначально в борьбе за личной выгодой и богатством сдавалиУкраину с потрохами. Поэтому для меня нет никаких здесь новых открытий и томуподобное...", – заявил он.Напомним, ранее следователи СБУ семь часовдопрашивали Петра Симоненко. Его подозревают вподготовке к свержению власти в Украине. В доме у главы запрещенной в Незалежной партиипровели обыск, в результате которого изъяли пистолет Стечкина и патроны.Помимо этого, СБУ нашла агитационные материалы. Лидеркомпартии все обвинения отрицает.