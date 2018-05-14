Лидер Коммунистической
партии Украины (КПУ) Петр
Симоненко, которого подозревают в госизмене,
устроил словесную перепалку с экс-нардепом страны Игорем Марковым. Политики повздорили в эфире телеканала Россия 1 на шоу Владимира
Соловьева.
Лидер Коммунистической
партии Украины (КПУ) Петр
Симоненко, которого подозревают в госизмене,
устроил словесную перепалку с экс-нардепом страны Игорем Марковым. Политики повздорили в эфире телеканала "Россия 1" на шоу Владимира
Соловьева.
В частности, Марков упрекнул Симоненко в том, что тот якобы
"агент СБУ", так как свободно "четыре года гулял по Киеву".
После своей гневной тирады он бросил в Симоненко несколько монет мелочи.
Марков обвинил коллегу
в предательстве. "Иуда! Понял, ты кто?! Вот твоя цена! Ты сдал всех своих
товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать….
Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта
крыса", – сорвался на крик экс-депутат. Обруганный коммунист в долгу не
остался, отметив, что его оппонент сумасшедший и все, что он говорит – "брехня".
Симоненко также
считает, что в Украине "хозяйствуют американцы",
"процветает фашистская диктатура", которая и подавляет украинскую
демократию. "Те, кто
меня обвиняют, изначально в борьбе за личной выгодой и богатством сдавали
Украину с потрохами. Поэтому для меня нет никаких здесь новых открытий и тому
подобное...", – заявил он.
Напомним, ранее следователи СБУ семь часов
допрашивали Петра Симоненко. Его подозревают в
подготовке к свержению власти в Украине. В доме у главы запрещенной в Незалежной партии
провели обыск, в результате которого изъяли пистолет Стечкина и патроны.
Помимо этого, СБУ нашла агитационные материалы. Лидер
компартии все обвинения отрицает.