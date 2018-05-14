Экс-супруг пытается через суд лишить певицу Анну Седокову родительских прав. Бизнесмен Максим Чернявский увез их общую дочь – 6-летнюю Монику в Америку. Теперь все заработанные средства исполнительница спускает на адвокатов.

Экс-супруг пытается через суд лишить певицу Анну Седокову родительскихправ. Бизнесмен Максим Чернявский увез их общую дочь – 6-летнюю Монику вАмерику. Теперь все заработанные средства исполнительница спускает на адвокатов.Певица наняла американских защитников. Однако юристы уверены, что шансы вернуть ребенка очень малы, так как малышка являетсягражданкой США. "Я бы, наверное, оценил, как 30 на 70. Тридцать процентов,что ребенка оставят с ней, 70% – что с ним, потому что она длительное время необращалась в суд, когда ребенок остался с отцом", – сообщил эксперт.Исполнительница не скрывает, что держится из последних сил. Чернявскийнастроен серьезно. Он устроил девочку в школу в Лос-Анджелесе и разрешает Седоковойвидеться с ребенком по расписанию и под присмотром надзирателей.Анна недоумевает, ведь после развода они дружили домами. Исполнительницапо первому требованию позволяла видеться с ребенком и даже оставляла сбизнесменом двух своих дочерей – старшую Алину и младшую Монику.По слухам, Чернявского раздражает постоянная смена ухажеров Седоковой.Мол, она распутна, мужчин меняет как перчатки, вот и третьего ребенка, сына Гектора, родилане пойми от кого. "Я абсолютно не понимаю те позиции, что нужно сейчас ухватитькакого-то мужика, жить с ним, держаться. Плохенький, но твой", – оправдаласьАнна перед журналистами программы "Ты не поверишь!" телеканала НТВ.Как писали ранее Dni.Ru Анна теперь может видеться сребенком исключительно в присутствии адвоката, а общаться – исключительно наанглийском языке. Ребенок не очень хорошо понимает его и не может разобраться,почему его мама стала так странно себя вести. "Когда мы разговариваем, тословно общаемся на языке немых. Показываем друг другу сердечки, какие-то жесты,пытаясь сказать, что думаем на самом деле", – призналась певица.