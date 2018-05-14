В расширенной заявке сборной России по футболу произошло изменение. Вместо травмированного Руслана Камболова в команду вызван защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.

В расширенной заявке сборной России по футболу произошло изменение. Вместо травмированного Руслана Камболова в команду вызван защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.Сергей Игнашевич, которому во время чемпионата мира исполнится 39 лет, два года не выступал за сборную России. Ветеран не собирался возвращаться в национальную команду. Но после того, как сборная потеряла очередного игрока обороны, футболист ЦСКА принял решение помочь команде.Сергей Игнашевич дебютировал в сборной России в 2002 году. На счету Сергея 120 матчей в составе национальной команды, в которых он забил 8 мячей. В 2008 году Игнашевич стал бронзовым призером чемпионата Европы.