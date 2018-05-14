Телеведущая Виктория Боня скопировала образ актрисы Анджелины
Джоли. Поклонники остались в недоумении.
Телеведущая Виктория Боня скопировала образ актрисы Анджелины
Джоли. Поклонники остались в недоумении.
Виктория посетила премьеру фильма "Девушки солнца" на
Каннском кинофестивале. На красной дорожке она появилась в черном платье из
бархата. Телеведущая выглядела великолепно, однако поклонники решили, что Боня
села в лужу украв образ у голливудской дивы. В таком же платье Анджелина Джоли появилась
на премии BAFTA в Лондоне в этом году.
"На мне черное классическое платье от Бэллы Потемкиной
@bellapotemkinaofficial Да, именно она создала для меня этот лук, как она
сказала мне, что всегда хотела видеть меня именно в таком образе! Я очень
довольна ее работой!", – сообщила Виктория в Instagram. Пользователи Сети очень
удивились тому, что дизайнер Потемкина создает платья и для Джоли.
"Это платье 1 в 1 как у
Джоли от Ralph & Russo на церемонии 2018 BAFTA Awards в феврале.
Возможно,Викторию, Белла осведомила об этом факте)))", "В очень похожем
бархатном черном платье была А.Джоли. Конечно образ красив", "Такое же
платье и на Джоли...тож по ходу Потемкина🤔", "Ну
как же в нем двигаться то? Как поворачиваться, за счет чего оно держится на
груди, ведь, кажется, одно неловкое движение и оно слетит до пупа! И так все
титюшки наружной, это же как то неловко даже смотреть", "Потемкиной до
дизайнеров Джоли, как раком до Китая. Надо же вам было такую глупость сказать)",
"Платье как у Джоли с этой ножкой 😁😁😁 красивая 💜", – комментировали фанаты.
Добавим, что в начале мая Анджелина блистала на красной
дорожке премии BAFTA-2018, так называемый "британский Оскар". На ней было черном
платье-бюстье из бархата от бренда Ralph & Russo.
Знаменитость надела черный наряд для выражения протеста
против сексуальных домогательств. Джоли выглядела потрясающе, а украшающие
платье шлейф и высокий разрез сделали образ по истине королевским.