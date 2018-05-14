Телеведущая Виктория Боня скопировала образ актрисы Анджелины Джоли. Поклонники остались в недоумении.

Телеведущая Виктория Боня скопировала образ актрисы АнджелиныДжоли. Поклонники остались в недоумении.Виктория посетила премьеру фильма "Девушки солнца" наКаннском кинофестивале. На красной дорожке она появилась в черном платье избархата. Телеведущая выглядела великолепно, однако поклонники решили, что Бонясела в лужу украв образ у голливудской дивы. В таком же платье Анджелина Джоли появиласьна премии BAFTA в Лондоне в этом году."На мне черное классическое платье от Бэллы Потемкиной@bellapotemkinaofficial Да, именно она создала для меня этот лук, как онасказала мне, что всегда хотела видеть меня именно в таком образе! Я оченьдовольна ее работой!", – сообщила Виктория в Instagram. Пользователи Сети оченьудивились тому, что дизайнер Потемкина создает платья и для Джоли."Это платье 1 в 1 как уДжоли от Ralph & Russo на церемонии 2018 BAFTA Awards в феврале.Возможно,Викторию, Белла осведомила об этом факте)))", "В очень похожембархатном черном платье была А.Джоли. Конечно образ красив", "Такое жеплатье и на Джоли...тож по ходу Потемкина🤔", "Нукак же в нем двигаться то? Как поворачиваться, за счет чего оно держится нагруди, ведь, кажется, одно неловкое движение и оно слетит до пупа! И так всетитюшки наружной, это же как то неловко даже смотреть", "Потемкиной додизайнеров Джоли, как раком до Китая. Надо же вам было такую глупость сказать)","Платье как у Джоли с этой ножкой 😁😁😁 красивая 💜", – комментировали фанаты.Добавим, что в начале мая Анджелина блистала на краснойдорожке премии BAFTA-2018, так называемый "британский Оскар". На ней было черномплатье-бюстье из бархата от бренда Ralph & Russo.Знаменитость надела черный наряд для выражения протестапротив сексуальных домогательств. Джоли выглядела потрясающе, а украшающиеплатье шлейф и высокий разрез сделали образ по истине королевским.