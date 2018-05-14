Правительство не планирует повышать НДФЛ, заявил и. о. министра финансов, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов. Сейчас правительство сформируется, подготовит новые предложения и будет с этими предложениями выступать в Думе , — сказал он.

Правительство не планирует повышать НДФЛ. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов. По его словам, решения по развитию налоговой системы необходимо принять в весеннюю сессию Госдумы."Сейчас правительство сформируется, подготовит новые предложения и будет с этими предложениями выступать в Думе, в том числе и по налогам", — сказал он.Силуанов отметил, что есть ограничения по срокам, так как Дума будет работать до второй половины июля. Кроме того, он сказал, что в своих расчетах правительство пока не планирует повышать НДФЛ, но он не хотел бы "заранее какие-то решения анонсировать".Кроме того, как сообщает "Интерфакс", Силуанов затронул проблему предоставления кредитов компаниям, подпавшим под американские санкции. По его словам, сейчас этот вопрос находится в проработке, суммы обсуждаются."Вопрос касается в первую очередь компаний, подпавших под санкции — "РусАла", "ГАЗа" — рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, Промсвязьбанка", — сказал он.При этом "Ренова" Виктора Вексельберга уже получила поддержку. Сумму он не стал обсуждать, так как "это частные дела". Он добавил, что вопрос выкупа государством доли в компаниях Олега Дерипаски En+ и "РусАл" по-прежнему не рассматривается.На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Думе, сказал, что "никаких решений по НДФЛ не готовится".