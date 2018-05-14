Пользователи сети возмущены скупостью игрока Локомотива Дмитрия Тарасова. Футболиста обвинили в том, что он экономит на стилисте и обряжает жену в китайский ширпотреб.

Пользователи сети возмущены скупостью игрока "Локомотива"Дмитрия Тарасова. Футболиста обвинили в том, что он экономит на стилисте иобряжает жену в китайский ширпотреб.Хейтеров у модели Анастасии Костенко хватает – большейчастью это фанаты бывшей жены Тарасова, Ольги Бузовой. Новую порцию негативаони вывалили на супругу футболиста послетого, как Дмитрий опубликовал в Instagram фотографию с беременной супругой и с кубком чемпионатаРоссии.Подписчики укорили футболиста в том, что он явно экономит набеременной жене. Отметили, что платье у нее дешевое, похожее на китайскийширпотреб – да и босоножки не брендовые."Доброжелатели" советуют Тарасову: если ростовскаядевушка сама не понимает, что это не модно, то ей можно нанять стилиста. Но,видимо, звезда отечественного футбола слишком скуп и экономит на профессионалахиз мира моды, подначивают спортсмена комментаторы. И предлагают Тарасову самомуобъяснить жене, что цветастое платье и классические босоножки – это простомоветон.Как известно, Тарасов в браке с Бузовой часто устраивал шопингв Дубае. Пара закупалась обувью и одеждой самых известных фирм. Но сейчасспортсмен, видимо, предпочитает экономить. Хотя зарплата футболиста неизменилась – это те же 2,4 миллиона евро в год, пишет "Комсомольскаяправда".Поклонники Костенко, в свою очередь, отмечают, что сравнениежен Тарасова все же не в пользу Бузовой. Нынешняя супруга никогда не хвалиласьлюксовыми брендами, и даже на регистрацию в загсе пришла в белой тунике и белыхбрюках. И это несмотря на то, что сам Тарасов любит модные бренды, и дорогие,красивые вещи – особенно, как и все российские футболисты, неравнодушен к LouisVuitton.