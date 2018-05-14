Пользователи сети возмущены скупостью игрока Локомотива
Дмитрия Тарасова. Футболиста обвинили в том, что он экономит на стилисте и
обряжает жену в китайский ширпотреб.
Пользователи сети возмущены скупостью игрока "Локомотива"
Дмитрия Тарасова. Футболиста обвинили в том, что он экономит на стилисте и
обряжает жену в китайский ширпотреб.
Хейтеров у модели Анастасии Костенко хватает – большей
частью это фанаты бывшей жены Тарасова, Ольги Бузовой. Новую порцию негатива
они вывалили на супругу футболиста после
того, как Дмитрий опубликовал в Instagram фотографию с беременной супругой и с кубком чемпионата
России.
Подписчики укорили футболиста в том, что он явно экономит на
беременной жене. Отметили, что платье у нее дешевое, похожее на китайский
ширпотреб – да и босоножки не брендовые.
"Доброжелатели" советуют Тарасову: если ростовская
девушка сама не понимает, что это не модно, то ей можно нанять стилиста. Но,
видимо, звезда отечественного футбола слишком скуп и экономит на профессионалах
из мира моды, подначивают спортсмена комментаторы. И предлагают Тарасову самому
объяснить жене, что цветастое платье и классические босоножки – это просто
моветон.
Как известно, Тарасов в браке с Бузовой часто устраивал шопинг
в Дубае. Пара закупалась обувью и одеждой самых известных фирм. Но сейчас
спортсмен, видимо, предпочитает экономить. Хотя зарплата футболиста не
изменилась – это те же 2,4 миллиона евро в год, пишет "Комсомольская
правда".
Поклонники Костенко, в свою очередь, отмечают, что сравнение
жен Тарасова все же не в пользу Бузовой. Нынешняя супруга никогда не хвалилась
люксовыми брендами, и даже на регистрацию в загсе пришла в белой тунике и белых
брюках. И это несмотря на то, что сам Тарасов любит модные бренды, и дорогие,
красивые вещи – особенно, как и все российские футболисты, неравнодушен к Louis
Vuitton.