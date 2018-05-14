Генеральный директор коммерческой организации представила в налоговый орган документ, согласно которому кадастровая стоимость объкта недвижимости была занижена...

Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело по факту покушения на причинение имущественного ущерба бюджету города Москвы путем занижения размера налога на имущество организации на сумму более 10 млн рублей.Предварительным следствием установлено, что генеральный директор коммерческой организации представила в налоговый орган изготовленное соучастником поддельное решение комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объекта недвижимости, расположенного на Зубовском бульваре, а также декларацию по налогу на имущество организации, согласно которой кадастровая стоимость указанного объекта была занижена.Однако противоправный умысел фигурантов не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам.Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28