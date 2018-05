В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. МБР стартовала с авиабазы Ванденберг, что в Калифорнии. А учебный боевой блок, то есть без ядерного заряда, упал рядом с атоллом Кваджалейн, который находится в Тихом океане.

В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. МБР стартовала с авиабазы Ванденберг, что в Калифорнии. А учебный боевой блок, то есть без ядерного заряда, упал рядом с атоллом Кваджалейн, который находится в Тихом океане, сообщает Aircraft Spots.An Unarmed Minuteman III ICBM is scheduled to be launched from Vandenberg AFB on MAY 14 between 0821z — 1521z. The ICBM will splash down in waters near Kwajalein Atoll pic.twitter.com/l8XsJbVg2C— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 12 мая 2018 г.Пуск должен подтвердить боеготовность американских баллистических ракет, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Командование глобальных ударов США. Это уже вторые испытания в этом году. А, например, в 2017 году Minuteman III стартовали 4 раза.По официальным данным, на вооружении Стратегического командования США стоят 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с моноблочной боевой частью. Максимальная дальность полета — около 11 тысяч километров, масса – 36 тонн. Мощность ядерного боевого блока – 300 килотонн.В 2029 году Штаты планируют снять Minuteman III с вооружения. Его заменят новыми ракетами. Правда, известно пока только название программы: "Система сдерживания наземного базирования".