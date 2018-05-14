Злоумышленники похитили автомобиль, вскрыв его специальным устройством, после чего проследовали на нем на территорию парковки одного из столичных торговых центров на Новорижском шоссе...

«Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками 7 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в краже автомобиля», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Котловка поступило сообщение от жительницы Москвы. По словам потерпевшей, она обнаружила пропажу своего автомобиля «Газель Некст», припаркованного на улице Ремизова. Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые уроженцы ближнего зарубежья в возрасте 42 и 47 лет. Установлено, что злоумышленники похитили автомобиль, вскрыв его специальным устройством, после чего проследовали на нем на территорию парковки одного из столичных торговых центров на Новорижском шоссе. Похищенное транспортное средство изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Котловка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ " Кража". Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27