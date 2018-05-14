"В ОМВД России по району Новогиреево поступило заявление о краже кроссовера, стоимостью свыше полутора миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"В ОМВД России по району Новогиреево поступило заявление о краже кроссовера, стоимостью свыше полутора миллионов рублей, который был припаркован возле одного из домов на Фрязевской улице", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по Восточному административному округу Москвы задержали одного из подозреваемых - ранее судимого 27-летнего москвича. Автомашина обнаружена в одном из гаражных кооперативов и возвращена владельцу", - пояснила официальный представитель ведомства.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск возможных соучастников.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео