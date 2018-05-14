Конкурс профессионального мастерства среди водителей транспортных организаций города Москвы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Филевском автобусно-троллейбусном парке.

Конкурс профессионального мастерства среди водителей транспортных организаций города Москвы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Филевском автобусно-троллейбусном парке.В турнире «Кубок Победы» приняли участие команды Главного Управления Госавтоинспекции по городу Москве, ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен», ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы, ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», ГКУ «Организатор перевозок». Участники соревновались в мастерстве вождения легковых автомобилей и микроавтобусов.У центрального входа гостей ждала экспозиция музея столичной Госавтоинспекции, на которой были представлены образцы служебного транспорта ОРУД-ГАИ-ГИБДД в сопровождении сотрудников, переодетых в форму разных эпох становления и развития службы.Открыл мероприятие начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко. Он поздравил присутствующих с великим праздником нашего народа – с 73-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и обратился к участникам турнира «Кубок Победы»: «Сегодня на этой площадке собрались профессионалы своего дела, каждый из вас будет демонстрировать мастерство и уникальные навыки вождения. Я желаю всем удачи и пусть победит сильнейший!». Также на сцену вышел майор милиции в отставке Валентин Раков. Ветеран органов внутренних дел произнес добрые слова напутствия и пожелал конкурсантам покорения новых вершин.Пока шли состязания, на площадке развернулось праздничное торжество. Для всех желающих работала полевая кухня. Гости могли подкрепиться гречневой кашей и пирожками, а для детей организаторы приготовили сладкие угощения – сахарную вату, газировку и мороженое.Детская площадка, имитирующая проезжую часть, не осталась без внимания маленьких гостей праздника. Дети смогли покататься на машинках, беговелах и велосипедах, соблюдая Правила дорожного движения.Также инспекторы дорожно-патрульной службы совместно с представителями ГБПОУ Колледж связи № 54 Департамента образования города Москвы провели веселые викторины и соревнования, после чего вручили каждому участнику яркие светоотражатели, обучающие безопасному поведению на дороге раскраски и другие полезные подарки.Самым необычным развлечением для юных участников дорожного движения стало занятие по Правилам дорожного движения в автобусе-тренажере. Во время просмотра обучающего мультфильма детям наглядно показали, что происходит при дорожно-транспортном происшествии и, насколько важно применять ремни безопасности.Заключительной частью турнира стало фееричное выступление пилотажной группы водительского мастерства Управления ГИБДД «КАСКАД».По результатам соревнований 3 место в категории "Лучший мотоциклист" занял участник данной пилотажной группы старший инспектор 2 спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Виктор Курбатов.