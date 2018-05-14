Сотрудники 8 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве организовали для учащихся ГБОУ Школа № 89 имени А.П. Маресьева викторину «Умный пешеход».

Сотрудники 8 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве организовали для учащихся ГБОУ Школа № 89 имени А.П. Маресьева викторину «Умный пешеход».В ходе викторины ученики начальных классов в игровой форме отвечали на вопросы по Правилам дорожного движения. С непростыми заданиями участники команд справились быстро и показали хороший уровень в области безопасного поведения на дороге.Автоинспекторы напомнили детям о необходимости применения светоотражающих элементов во время нахождения на улице в темное время суток. Дорожные полицейские рассказали о том, какие бывают световозвращатели и, на какую часть верхней одежды их необходимо крепить, чтобы быть более заметными на проезжей части.В завершение занятия ребята поделились положительными впечатлениями от встречи и поблагодарили полицейских за интересный урок.