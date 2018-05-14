Нынешние нападки Запада на Россию – лишь подготовка к настоящей
атаке, которую намерены развернуть партнеры по окончании президентского
срока Владимира Путина. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного
комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета.
Нынешние нападки Запада на Россию – лишь подготовка к настоящей
атаке, которую намерены развернуть "партнеры" по окончании президентского
срока Владимира Путина. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного
комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета.
Мартовские выборы президента России Запад использовал как
тренировку, обкатав на них методику серьезного вмешательства в российскую
внутреннюю политику. К активным действиям недружественные страны намерены
перейти к моменту завершения нынешнего срока Владимира Путина. Их цель -
поставить во главе российского государства удобного для себя политика.
План Запада рассчитан на много лет. И приводить его в
действие он начал задолго до санкционного обострения, связанного с возвращением
Крыма в состав России, уверены авторы доклада сенатской комиссии. Сенаторы
напоминают о многочисленных попытках дискредитации Путина как внутри страны,
так и на мировой арене, изоляции российского лидера и создании раскола в его
окружении. Начало было положено, по мнению экспертов, еще в 2011 году, когда
был инициирован всплеск недовольства и выступлений в крупных городах России.
Методы западные страны применяли самые разные: это и
раздувание скандалов, в том числе фейковых, в СМИ, попытки спровоцировать
Москву на принятие поспешных ошибочных решений, проведение соцопросов в
российских регионах за счет иностранного финансирования. Кроме того, сенаторы
установили, что Запад "публично навязывал извне конкретных кандидатов в
президенты", а также вел кибератаки на ресурсы ЦИК РФ, пишет "МК".
В то же время сенаторы подчеркивают, что ни один серьезный
западный аналитический центр не рассчитывал на то, что Владимир Путин не будет
участвовать в выборах 18 марта или потерпит поражение. Следовательно, активности
Запада надо ожидать во время парламентских выборов 2021 года и следующих
президентских, 2024-го. В качестве ответных мер Совфед предлагает усилить реакцию
на западные санкции и запретить любое иностранное участие в российских выборах
– кроме миссий международного наблюдения.
Полностью доклад будет опубликован 30 мая.