Нынешние нападки Запада на Россию – лишь подготовка к настоящей атаке, которую намерены развернуть партнеры по окончании президентского срока Владимира Путина. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Нынешние нападки Запада на Россию – лишь подготовка к настоящейатаке, которую намерены развернуть "партнеры" по окончании президентскогосрока Владимира Путина. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленногокомиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета.Мартовские выборы президента России Запад использовал кактренировку, обкатав на них методику серьезного вмешательства в российскуювнутреннюю политику. К активным действиям недружественные страны намереныперейти к моменту завершения нынешнего срока Владимира Путина. Их цель -поставить во главе российского государства удобного для себя политика.План Запада рассчитан на много лет. И приводить его вдействие он начал задолго до санкционного обострения, связанного с возвращениемКрыма в состав России, уверены авторы доклада сенатской комиссии. Сенаторынапоминают о многочисленных попытках дискредитации Путина как внутри страны,так и на мировой арене, изоляции российского лидера и создании раскола в егоокружении. Начало было положено, по мнению экспертов, еще в 2011 году, когдабыл инициирован всплеск недовольства и выступлений в крупных городах России.Методы западные страны применяли самые разные: это ираздувание скандалов, в том числе фейковых, в СМИ, попытки спровоцироватьМоскву на принятие поспешных ошибочных решений, проведение соцопросов вроссийских регионах за счет иностранного финансирования. Кроме того, сенаторыустановили, что Запад "публично навязывал извне конкретных кандидатов впрезиденты", а также вел кибератаки на ресурсы ЦИК РФ, пишет "МК".В то же время сенаторы подчеркивают, что ни один серьезныйзападный аналитический центр не рассчитывал на то, что Владимир Путин не будетучаствовать в выборах 18 марта или потерпит поражение. Следовательно, активностиЗапада надо ожидать во время парламентских выборов 2021 года и следующихпрезидентских, 2024-го. В качестве ответных мер Совфед предлагает усилить реакциюна западные санкции и запретить любое иностранное участие в российских выборах– кроме миссий международного наблюдения.Полностью доклад будет опубликован 30 мая.