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<a href="http://33live.ru/novosti/14-05-2018-stalo-izvestno-kogda-putin-otkroet-krymskij-most.html" target="_blank">Стало известно, когда Путин откроет крымский мост</a> - Крымский мост почти готов принять первые легковые автомобили: очень скоро до полуострова станет добираться гораздо быстрее и удобнее. Работы были выполнены с опережением срока на шесть месяцев, а теперь назван точный день открытия моста Владимиром Путиным.