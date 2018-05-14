Поклонники скандального шоу не поверили результатам конкурса. Зрители уверены, что их голоса не учитывались, а пару выбрали организаторы.

Поклонники скандального шоу не поверили результатам конкурса.Зрители уверены, что их голоса не учитывались, а пару выбрали организаторы.Жители телепроекта Виктор Литвинов и Таня Мусульбес сталиобладателями миллиона рублей, которые смогут потратить на шикарное торжество. В соревновании "Свадьбы на миллион" пара стабильно держалась на втором месте, немного уступая Роме Капаклы и МаринеАфрикантовой, однако смогла в самый последний момент вырваться вперед.Счастью Виктора и Татьяны не было предела, они не скрывалисвоего восторга и буквально прыгали от счастья. "Мы достойны этой победы, и мы– та пара, которая готова жениться, строить семью и думать о дальнейшем. Влюбом случае мы будем жениться в Москве. У нас же до этого были разногласия,что она хотела в Одессе праздновать, но мы уже пришли к тому, что это Москва. Асо всем остальным будем разбираться", – отметил победительконкурса.Любимцы публики Рома Капаклы и Марина Африкантова заняливторое место. Было заметно, что молодые люди расстроены проигрышем, но они старалисьне подавать виду. Рома даже признался, что их пара получила от соревнованиягораздо больше, чем другие: "Мы стали более сплоченней, мы, определенно, самаясильная команда, которая только может быть. Наши эмоции друг к другу сталигораздо сильнее, чем были, и чувствовать друг друга мы стали на невероятномуровне", – орассказал Капаклы журналистамDom2Life.ru.После оглашения результатов разразился настоящий скандал вСети. В официальном Instagram проекта начался ливень из недовольныхкомментариев. Зрители шоу негодовали из-за проигрыша Капаклы и Африкантовой,ведь пара всегда шла на шаг впереди своих соперников. Почитатели шоу заподозрили подтасовку, мол, Литвинову и Мусульбес выбрали продюсеры шоу."Кошмар,я в такомразочарование. Где вообще голосование? Брехня это все что телезрители всерешают. Все было за ранее спланировано,кто и как выиграет. Вообщем я в шоке","С какого вообще? Кто за них голосовал?🤨Она его лошила сначала, как чмошникипоследнего)Потом по ходу его подтянули куда-то", "Победа не справедливая !!!!!Они уже парой на проект попали !", "Что возмущаться?Понятно,что эторешение не телезрителей,а проекта.У Марины все есть,а бедным надо помогать", "Фуууууууууочень растроил результат голосования,они же не какие и конкурсы у них были неочем,хотелось что-бы Маринка выиграла,а не эта тупица Мусульбес", "Да несправедливо..готовая пара пришла и выиграла..а Марина сколько борится с этимиконкурсами бедная....Витя как лох..ох Таня сожрет его..видно как она имкрутит..берегись", – не унимались расстроенные пользователи Сети.