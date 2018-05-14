В Якутии из сел, которые попали в зону подтопления, эвакуировали более 1 тысячи человек. Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в трех районах республики. Но уровень воды в реке Алдан продолжает подниматься. Если ледовая обстановка сохранится, в зоне паводка окажутся еще четыре населенных пункта.

В Якутии из сел, которые попали в зону подтопления, эвакуировали более 1 тысячи человек. Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в трех районах республики. Но уровень воды в реке Алдан продолжает подниматься. Если ледовая обстановка сохранится, в зоне паводка окажутся еще четыре населенных пункта.Все новые районы Якутии объявляют зоной бедствия. Ледовые заторы растянулись на сотни километров. Вода поднимается стремительно. Самая сложная ситуация сейчас на реке Алдан.В Амгинском районе уровень воды поднимался почти до полутора метров. Такого половодья здесь не было 30 лет.В затопленных селах перебои со светом и связью. Повреждена опора линии электропередачи, которая снабжает села электричеством. Провода в воде, поэтому восстановить подачу тока пока невозможно. Чтобы избежать жертв, спасатели на вертолетах эвакуируют население.В воде Эльдикан, Кюпцы и Эжанцы. Подтоплено 677 подворий и почти 300 жилых домов. Всему виной ледоход. Сейчас лед безуспешно пытаются подорвать.Ниже по течению от поселка Кюпцы уровень воды удалось немного снизить, но лед все еще стоит. У села Эжанцы вода по-прежнему прибывает. В пострадавший район доставляют необходимые грузы.В ближайшие сутки к районам, где сохраняется напряженная паводковая ситуация могут добавиться еще и пригороды Якутска. Благополучно миновавший столицу региона ледоход остановился у Кангаласского мыса, где обычно образуются заторы. Вода поднимается и подтапливает пойменную часть Лены. Спасатели обратились с призывом к охотникам немедленно покинуть низины.