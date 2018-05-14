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<a href="http://33live.ru/novosti/14-05-2018-tarify-na-osago-mogut-vyrasti-uzhe-k-oseni.html" target="_blank">Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени</a> - Центробанк готовится изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним, что практически неизбежно может привести к подорожанию страховых полисов.