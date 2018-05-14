Я не буду жевать траву, мне мясо надо – любят говорить многие мужчины. А потом жалуются на проблемы со здоровьем. Между тем, именно в продуктах растительного происхождения представители сильного пола могут найти самые полезные для своего организма вещества.

"Я не буду жевать траву, мне мясонадо" – любят говорить многие мужчины. А потом жалуются на проблемы со здоровьем. Между тем, именно в продуктах растительного происхождения представители сильного пола могут найти самые полезные для своего организма вещества.Команда тв-программы "Еда живая и мертвая" на НТВ составила список из пяти полезных продуктов для каждого мужчины.СельдерейДревние греки считали, что сельдерей"разжигает страсть, и относили его к тем магическим средствам, которые в честьбогини любви Афродиты назвали "афродизиаками". Дело, конечно, не в магии, а вхимии: в сельдерее богатый набор витаминов и минералов – которые действуют, вчастности, на сосуды, от состояния которых и зависит тонус определенных мест ворганизме мужчины. Еще в составе продукта вещество под названием апигенин – онопомогает бороться против вредного влияния на весь организм так называемого"пивного живота" – жировая ткань которого содержит зловредный фермент ароматазу– она превращает мужские гормоны в женские, заставляя расти грудь и придаваядругие немужественные черты. Апигенин из сельдерея ароматазу блокирует!ИмбирьЕще один продукт с крепкоймаскулинной репутацией. Которая, между прочим, подтверждена современнымиисследованиями – оказалось, что этот корень на самом деле повышает уровеньтестостерона. Такой эффект дают алкалоид гингерол (он-то и делает имбирьострым) и аминокислота аспарагин, которая заодно сохраняет гибкими сосудысердца и других важных органов.Впрочем, у имбиря, кроме явныхплюсов, имеются и минусы. Он противопоказан людям с гастритом, язвой иликамнями в желчном пузыре. При этих состояниях тот же самый гингерол можетвызвать серьезный приступ. Кроме того, имбирь уменьшает свертываемость крови, иего не стоит принимать вместе с препаратами того же действия —антикоагулянтами, даже слабыми, такими, как аспирин.СвеклаДругой полезный для мужчин корень– это свекла. Как недавно выяснили ученые, она умеет бороться с гомоцистеином —аминокислотой, играющей важную роль в развитии атеросклероза – болезни, прикоторой в сосудах образуются холестериновые бляшки. Это и замедляет кровоток, ипонижает потенцию, и вообще может закончиться инфарктом или инсультом.Интересно, что в свекле есть аминокислотааргинин, которая в организме преобразуется в оксид азота, а это веществорегулирует тонус сосудов – увеличивая наполнение кровью самых важных органов.Тот же механизм, кстати, лежит и в основе действия некоторых весьма дорогостоящихлекарств для мужчин. Очень уважают аргинин спортсмены: они пьют его в видедобавок, и не только для большей эффективности тренировок.Тыквенные семечкиПоложительно влияют на мужскоездоровье и семечки, особенно тыквенные. Там просто уйма витаминов и минералов,главный из которых – цинк. Именно за него ценят и устриц, но семена, конечно,дешевле. А еще цинк борется с простудой и помогает замедлить облысение. Так чтогорсть тыквенных семечек каждый день – это в прямом смысле то, что докторпрописал.ЯйцаВы заметили, что в списке восновном растительные продукты? Это не случайно – наука говорит, что избытокживотной еды – плохо для здоровья, в том числе и мужского. Но есть и счастливыеисключения. Например, яйца – это настоящий сгусток полезных веществ. Тут важно,конечно, опять напомнить - если вы вцелом переедаете, то ничего хорошего даже самые здоровые продукты не принесут.А вот если в рационе преобладает легкая в основном растительная еда, то вот какраз из яиц организм с удовольствием возьмет и холестерин для построения нервови половых гормонов, и витамин Е, он же токоферол – а это название не случайнопереводится с древнегреческого как "приносящий деторождение".Важно, что не всякий белок хорош.Например, съев колбасы или свиного шашлыка, вы вместе с белками получите ивнушительную порцию неполезных жиров, что может привести к атеросклерозу ипроблемам все с теми же сосудами."Еда живая и мертвая" -научно-популярный проект Сергея Малоземова, репортера с медицинскимобразованием, посвященный еде. В поисках интересныхисследований и революционных открытий автор программы путешествует по всейпланете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи.