Я не буду жевать траву, мне мясо
надо – любят говорить многие мужчины. А потом жалуются на проблемы со здоровьем. Между тем, именно в продуктах растительного происхождения представители сильного пола могут найти самые полезные для своего организма вещества.
"Я не буду жевать траву, мне мясо
надо" – любят говорить многие мужчины. А потом жалуются на проблемы со здоровьем. Между тем, именно в продуктах растительного происхождения представители сильного пола могут найти самые полезные для своего организма вещества.
Команда тв-программы "Еда живая и мертвая" на НТВ составила список из пяти полезных продуктов для каждого мужчины.
Сельдерей
Древние греки считали, что сельдерей
"разжигает страсть, и относили его к тем магическим средствам, которые в честь
богини любви Афродиты назвали "афродизиаками". Дело, конечно, не в магии, а в
химии: в сельдерее богатый набор витаминов и минералов – которые действуют, в
частности, на сосуды, от состояния которых и зависит тонус определенных мест в
организме мужчины. Еще в составе продукта вещество под названием апигенин – оно
помогает бороться против вредного влияния на весь организм так называемого
"пивного живота" – жировая ткань которого содержит зловредный фермент ароматазу
– она превращает мужские гормоны в женские, заставляя расти грудь и придавая
другие немужественные черты. Апигенин из сельдерея ароматазу блокирует!
Имбирь
Еще один продукт с крепкой
маскулинной репутацией. Которая, между прочим, подтверждена современными
исследованиями – оказалось, что этот корень на самом деле повышает уровень
тестостерона. Такой эффект дают алкалоид гингерол (он-то и делает имбирь
острым) и аминокислота аспарагин, которая заодно сохраняет гибкими сосуды
сердца и других важных органов.
Впрочем, у имбиря, кроме явных
плюсов, имеются и минусы. Он противопоказан людям с гастритом, язвой или
камнями в желчном пузыре. При этих состояниях тот же самый гингерол может
вызвать серьезный приступ. Кроме того, имбирь уменьшает свертываемость крови, и
его не стоит принимать вместе с препаратами того же действия —
антикоагулянтами, даже слабыми, такими, как аспирин.
Свекла
Другой полезный для мужчин корень
– это свекла. Как недавно выяснили ученые, она умеет бороться с гомоцистеином —
аминокислотой, играющей важную роль в развитии атеросклероза – болезни, при
которой в сосудах образуются холестериновые бляшки. Это и замедляет кровоток, и
понижает потенцию, и вообще может закончиться инфарктом или инсультом.
Интересно, что в свекле есть аминокислота
аргинин, которая в организме преобразуется в оксид азота, а это вещество
регулирует тонус сосудов – увеличивая наполнение кровью самых важных органов.
Тот же механизм, кстати, лежит и в основе действия некоторых весьма дорогостоящих
лекарств для мужчин. Очень уважают аргинин спортсмены: они пьют его в виде
добавок, и не только для большей эффективности тренировок.
Тыквенные семечки
Положительно влияют на мужское
здоровье и семечки, особенно тыквенные. Там просто уйма витаминов и минералов,
главный из которых – цинк. Именно за него ценят и устриц, но семена, конечно,
дешевле. А еще цинк борется с простудой и помогает замедлить облысение. Так что
горсть тыквенных семечек каждый день – это в прямом смысле то, что доктор
прописал.
Яйца
Вы заметили, что в списке в
основном растительные продукты? Это не случайно – наука говорит, что избыток
животной еды – плохо для здоровья, в том числе и мужского. Но есть и счастливые
исключения. Например, яйца – это настоящий сгусток полезных веществ. Тут важно,
конечно, опять напомнить - если вы в
целом переедаете, то ничего хорошего даже самые здоровые продукты не принесут.
А вот если в рационе преобладает легкая в основном растительная еда, то вот как
раз из яиц организм с удовольствием возьмет и холестерин для построения нервов
и половых гормонов, и витамин Е, он же токоферол – а это название не случайно
переводится с древнегреческого как "приносящий деторождение".
Важно, что не всякий белок хорош.
Например, съев колбасы или свиного шашлыка, вы вместе с белками получите и
внушительную порцию неполезных жиров, что может привести к атеросклерозу и
проблемам все с теми же сосудами.
"Еда живая и мертвая" -
научно-популярный проект Сергея Малоземова, репортера с медицинским
образованием, посвященный еде. В поисках интересных
исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей
планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи.