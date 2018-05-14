Хотя в ходе игры с футбольным клубом Муром зрители увидели сразу четыре мяча, оказавшихся в воротах соперников.

В домашнем поединке футболисты владимирского "Торпедо" сумели заработать еще одно очко. Хотя в ходе игры с футбольным клубом "Муром" зрители увидели сразу четыре мяча, оказавшихся в воротах соперников. Однако, во всех этих ситуациях судейская бригада взятия ворот отменяла. Таким образом, встреча завершилась вничью 0:0. Таким образом, обе команды зарабатывают по одному очку и остаются все на тех же позициях в турнирной таблице: «Торпедо» - на 8 месте, «Муром» - на 9-м. Следующая игра пройдет в Иваново. Соперником черно-белых станет местный «Текстильщик».