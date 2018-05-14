Страсти и эйфория по поводу победы представительницы Святой Земли на главном музыкальном смотре континента постепенно уступают место анализу того, почему и как выиграла Нетта Барзилай. Здесь даже прослеживается закономерность.

Страсти и эйфория по поводу победы представительницы Святой Земли на главном музыкальном смотре континента постепенно уступают место анализу того, почему и как выиграла Нетта Барзилай. Здесь даже прослеживается закономерность.Можно долго рассуждать о том, чем покорила Нетта Старый свет. Яркая, харизматичная, с забавным "кудахтанием", как сама называет свое пение, она органично вписалась в концепцию смотров фриков всех мастей, в который давно превратился главный песенный конкурс континента. Королева боди-позитива точно поняла настроение европейской публики. Академический вокал. который явила, например, представительница Эстонии Элина Нечаева, или пронзительная баллада, как у представлявшего Беларусь украинца Алексева, сегодня не в фаворе – все хотят легкости, веселья, праздника.Но при внимательном рассмотрении можно заметить, что победа израильтянки была предрешена не только всезнающими букмекерами, но и высшими силами. Судите сами: Израиль за 40 лет участия в "Евросонге" получал право провести его – в 1979, 1999 и теперь в 2019-м. Получается, что выигрывает он его строго один раз в 20 лет. Так что следуя этой логике – а три раза вряд ли можно считать совпадением! – можно предположить, теперь конкурс будет проходить на Земле Обетованной только в 2039 году. Если, конечно, мир к этому времени не рухнет в тартарары.Есть и еще одна мистическая закономерность. Каждый раз страна побеждает с артистами, которые резко выделяются из общей массы. Сегодня таких называют фриками. В 1978-м на сцене в Париже в остроносых золотых туфлях плясали Izhar Cohen & Alphabeta. 1998-м в Бирмингеме – переменивший пол транссексуал Шарон Коэн, ставший Даной Интернешнл. В 2018-м в Лиссабоне – пышнотелая феминистка-клоунесса Нетта Барзилай. Знаток "Евровидения" шутят, что следуя этой логике в 2038-м от Израиле за победой может поехать безногий карлик-гей. Другим уже не удивишь ведь. Да традиция сложилась.