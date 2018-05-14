Коллеги подтвердили страшный диагноз актера Бориса Клюева. Несмотря на серьезное заболевание артист продолжает работать.

Коллеги подтвердили страшный диагноз актера БорисаКлюева. Несмотря на серьезное заболевание артист продолжает работать.Режиссер ВладимирБейлис, который много лет работал со звездой "Ворониных", подтвердилинформацию о недуге артиста. "У него действительно рак легких. Но никто незнает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится вбольнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало", – отметилБейлис.Режиссер отметил, что Клюев знает диагнозе уже дано. Онпродолжает плодотворно трудиться. "Он более-менее частоприходит в театр, работает, играет на сцене. Ему сложно, конечно, но онпытается держаться в форме. Периодически ложится на процедуры в больницу", -рассказал режиссер журналистам программы "Тыне поверишь!" телеканала НТВ.Соседи Бориса Владимировича поведали прессе, что артист недавно появлялся у себя дома, а сейчас уехал надачу. Вероятно, Клюев проходит лечение амбулаторно.Кстати, несколько месяцевназад звезда "Ворониных" рассказала журналистам, что планирует летом отправитсяна Отдых в Италию. "Я очень много работаю. Четыре спектакля, театр, курсы веду.Поэтому и отдыхать привык хорошо, могу проспать 3-4 дня, а уже потом начатьактивничать", – цитирует Клюева StarHit.Напомним, что актер комедийного сериала Борис Клюев в апрелеобратился за профессиональной помощью в один из медицинских центров.Прославленный артист пожаловался на проблемы с легкими. В итоге медикидиагностировали у Клюева тяжелое заболевание. Теперь ему предстоит долгое исложное лечение. "Сдаваться не собираюсь", – прокомментировалситуацию неунывающий Борис Клюев.