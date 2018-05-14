Лидера группы Сурганова и оркестр
Светлану Сурганову не пустили на Украину. Ей запретили въезд в страну.
Лидера группы "Сурганова и оркестр"
Светлану Сурганову не пустили на Украину. Ей запретили въезд в страну.
Об этом сообщил на своей
странице в Facebook пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян. "В пределах компетенции пограничники приняли решение о
непропуске данной гражданки на Украину, запретили ей въезд сроком на три
года", – цитирует Слободяна сайт .
Пресс-секретарь уточнил, что инцидент произошел в пункте
пропуска Жуляны. Она прибыла в киевский
аэропорт из Минска. Решение
о непропуске певицы пограничники приняли из-за ее визита в Крым в 2016 году.
В начале апреля Госпогранслужба Украины не впустила в
страну российского рэпера Мота. Ему также запретили въезд в Незалежную на три
года.
Отметим, всего с
начала 2017 года украинские пограничники отказали во въезде в страну уже 117
российским артистам. В списке – актеры Михаил
Боярский, Наталья Варлей, Ирина Алферова, Сергей Безруков, режиссеры Станислав
Говорухин и Федор и Наталья Бондарчук, певица Надежда Бабкина, певцы Иосиф
Кобзон, Юрий Лоза и Лев Лещенко, многие другие.
Напомним, Россия была вынуждена
отказаться от участия в "Евровидении"-2017. Тогда нашей конкурсантке
Юлии Самойловой запретили
посещать Незалежную.