Лидера группы Сурганова и оркестр Светлану Сурганову не пустили на Украину. Ей запретили въезд в страну.

Лидера группы "Сурганова и оркестр"Светлану Сурганову не пустили на Украину. Ей запретили въезд в страну.Об этом сообщил на своейстранице в Facebook пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян. "В пределах компетенции пограничники приняли решение онепропуске данной гражданки на Украину, запретили ей въезд сроком на тригода", – цитирует Слободяна сайт .Пресс-секретарь уточнил, что инцидент произошел в пунктепропуска Жуляны. Она прибыла в киевскийаэропорт из Минска. Решениео непропуске певицы пограничники приняли из-за ее визита в Крым в 2016 году.В начале апреля Госпогранслужба Украины не впустила встрану российского рэпера Мота. Ему также запретили въезд в Незалежную на тригода.Отметим, всего сначала 2017 года украинские пограничники отказали во въезде в страну уже 117российским артистам. В списке – актеры МихаилБоярский, Наталья Варлей, Ирина Алферова, Сергей Безруков, режиссеры СтаниславГоворухин и Федор и Наталья Бондарчук, певица Надежда Бабкина, певцы ИосифКобзон, Юрий Лоза и Лев Лещенко, многие другие.Напомним, Россия была вынужденаотказаться от участия в "Евровидении"-2017. Тогда нашей конкурсанткеЮлии Самойловой запретилипосещать Незалежную.