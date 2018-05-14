Компания BMW опубликовала новый тизер серийной модели 8-Series в кузове купе и объявила день премьеры новинки.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-05-2018-v-bmw-nazvali-den-premery-vozrozhdennoj-vosmerki.html" target="_blank">В BMW назвали день премьеры возрожденной восьмерки</a> - Компания BMW опубликовала новый тизер серийной модели 8-Series в кузове купе и объявила день премьеры новинки.
[url=http://33live.ru/novosti/14-05-2018-v-bmw-nazvali-den-premery-vozrozhdennoj-vosmerki.html]В BMW назвали день премьеры возрожденной восьмерки[/url] - Компания BMW опубликовала новый тизер серийной модели 8-Series в кузове купе и объявила день премьеры новинки.