В предназначенном для обслуживания составов
Люблинско-Дмитровской линии электродепо Лихоборы состоялся запуск
тестового поезда. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
В предназначенном для обслуживания составов
Люблинско-Дмитровской линии электродепо "Лихоборы" состоялся запуск
тестового поезда. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
По его словам, состав был сформирован в электродепо
"Печатники". Оттуда поезд проследовал до станции метро
"Люблино", а затем пошел вверх по ветке до станции
"Окружная" и в депо "Лихоборы" для тестирования верхнего
строения пути. "Поезд успешно прошел по запланированному маршруту и встал
на отстой в ремонтном корпусе", – рассказал Хуснуллин.
Перед запуском тестового поезда были проведены все
необходимые мероприятия. Был осуществлен осмотр всех путей электродепо,
проведена проверка систем электроснабжения, а также связи и оповещения. Работы
ведет компания "Мосинжпроект". Сейчас на объекте завершается
благоустройство территории, продолжаются комплексные испытания всех систем,
отметил руководитель городского стройкомплекса.
Депо "Лихоборы" состоит из 38 зданий и сооружений
на площади 17 гектаров. Общая площадь застройки – 84 тысячи квадратных метров.
Здесь будут проходить ремонт и техосблуживание подвижные составы
Люблинско-Дмитровской линии – 32 поезда ночного отстоя, а также 10 составов в
ремонте, в том числе мойка.
В электродепо созданы все условия для отдыха локомотивных
бригад. Помимо комнат отдыха, к услугам персонала душевые, раздевалки,
медицинские кабинеты, столовая, спортзалы и комнаты психологической разгрузки.
Напомним, Люблинско-Дмитровская (салатовая) линия метро в марте
этого года приросла тремя новыми станциями: "Окружная", "Верхние
Лихоборы" и "Селигерская". Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин,
столица получила новый радиус, который обеспечит доступ к подземке для 450
тысяч жителей прилегающих территорий. Градоначальник подчеркнул, что проходка
этого участка велась в сложных геологических условиях, иногда строителям
приходилось работать вручную.
Но на этом развитие Люблинско-Дмитровской линии не
закончится. До конца 2021 года на салатовой ветке появятся еще две новые
станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово"
("Дмитровское шоссе"). А уже после 2021 года линия будет продлена за
МКАД в поселок Северный.