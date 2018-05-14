В предназначенном для обслуживания составов Люблинско-Дмитровской линии электродепо Лихоборы состоялся запуск тестового поезда. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

В предназначенном для обслуживания составовЛюблинско-Дмитровской линии электродепо "Лихоборы" состоялся запусктестового поезда. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.По его словам, состав был сформирован в электродепо"Печатники". Оттуда поезд проследовал до станции метро"Люблино", а затем пошел вверх по ветке до станции"Окружная" и в депо "Лихоборы" для тестирования верхнегостроения пути. "Поезд успешно прошел по запланированному маршруту и встална отстой в ремонтном корпусе", – рассказал Хуснуллин.Перед запуском тестового поезда были проведены всенеобходимые мероприятия. Был осуществлен осмотр всех путей электродепо,проведена проверка систем электроснабжения, а также связи и оповещения. Работыведет компания "Мосинжпроект". Сейчас на объекте завершаетсяблагоустройство территории, продолжаются комплексные испытания всех систем,отметил руководитель городского стройкомплекса.Депо "Лихоборы" состоит из 38 зданий и сооруженийна площади 17 гектаров. Общая площадь застройки – 84 тысячи квадратных метров.Здесь будут проходить ремонт и техосблуживание подвижные составыЛюблинско-Дмитровской линии – 32 поезда ночного отстоя, а также 10 составов времонте, в том числе мойка.В электродепо созданы все условия для отдыха локомотивныхбригад. Помимо комнат отдыха, к услугам персонала душевые, раздевалки,медицинские кабинеты, столовая, спортзалы и комнаты психологической разгрузки.Напомним, Люблинско-Дмитровская (салатовая) линия метро в мартеэтого года приросла тремя новыми станциями: "Окружная", "ВерхниеЛихоборы" и "Селигерская". Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин,столица получила новый радиус, который обеспечит доступ к подземке для 450тысяч жителей прилегающих территорий. Градоначальник подчеркнул, что проходкаэтого участка велась в сложных геологических условиях, иногда строителямприходилось работать вручную.Но на этом развитие Люблинско-Дмитровской линии незакончится. До конца 2021 года на салатовой ветке появятся еще две новыестанции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово"("Дмитровское шоссе"). А уже после 2021 года линия будет продлена заМКАД в поселок Северный.