Авария произошла в субботу, 12 мая

Авария произошла в субботу, 12 маяНа трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь водитель съехал в кювет.Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла в субботу, 12 мая. 54-летний мужчина, находясь за рулем иномарки Renault Megan, потерял управление из-за лопнувшего колеса. В результате машина вылетела в кювет.Мужчина получил травмы.