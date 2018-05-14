В Красноярском крае возбудили уголовное дело об убийстве 18-летней девушки.

В Красноярском крае возбудили уголовное дело об убийстве 18-летней девушки. Такие данные сообщили представители пресс-службы следственного управления СКР по региону в понедельник, 14 мая.По информации следователей, 11 мая девушка выехала на такси из Минусинска (там она училась в колледже) в поселок Краснотуранск к родителям.13 мая в лесном урочище Пущий лог неподалеку от поселка Краснотуранск волонтеры нашли тело девушки с признаками насильственной смерти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").В настоящее время разыскивается таксист, который подвозил девушку из Минусинска. У следствия есть данные о том, что ранее таксист был судим и отбывал длительный срок за убийство.Волонтеры общественной организации "Поиск пропавших детей. Красноярск", которые помогали с поисками девушки, сообщили СМИ, что автомобиль такси был обнаружен в дачном массиве в пригороде Красноярска. Он не был заперт, внутри не было обнаружено никаких следов совершения преступления, передает агентство "Интерфакс".