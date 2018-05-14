В преддверии каникул сотрудники полиции проинформировали родителей о безопасности детей в летний период.

В преддверии летних каникул в средней общеобразовательной школе № 2 города Меленки прошло общешкольное родительское собрание. Уже по традиции администрация учебного заведения пригласила принять участие в мероприятии сотрудников ОМВД России по Меленковскому району.Полицейские в формате диалога пообщались с родителями учащихся на актуальные темы. Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних Екатерина Зотова разъяснила присутствующим права и обязанности несовершеннолетних, проинформировала об ответственности за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.Екатерина Игоревна также напомнила об опасности наркотизации подрастающего поколения и о том, по каким признакам можно определить употребляет ли подросток запрещенные вещества. Сотрудница полиции ответила на вопросы присутствующих, которых оказалось немало.Для школьников каникулы – беззаботная пора, а для инспекторов ГИБДД и учителей, напротив, время переживаний за юных участников дорожного движения. В каникулы ребята много времени проводят на улице, нередко забывая про правила безопасного поведения на дороге.Инспектор ГИБДД Меленковского ОМВД Любовь Гущина напомнила родителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, рассказала о типичных ошибках, в результате которых дети попадают в дорожно-транспортные происшествия.В завершении собрания собравшимся был продемонстрирован тематический видеоролик, подготовленный госавтоинспекторами.