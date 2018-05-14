14.05.2018

2018-05-14 10:10:30

В Москве четверо грабителей с пистолетами отобрали у водителя 850 тысяч

В поселении Мосрентген на улице Адмирала Корнилова грабители напали на водителя. Четверо мужчин в медицинских масках на автомобиле Daewoo Espero заблокировали путь машине Kia, разбили в иномарке стекло, и, угрожая водителю пистолетом похитили сумку с деньгами, передает



Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.