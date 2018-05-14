В Новой Москве в результате несчастного случая погибла пожилая женщина. Она переборщила с жидкостью для розжига костра, когда готовила угли для шашлыков, и сгорела заживо.

В Новой Москве в результате несчастного случая погибла пожилая женщина. Она переборщила с жидкостью для розжига костра, когда готовила угли для шашлыков, и сгорела заживо.Жуткий инцидент произошел, пока сын женщины ходил в магазин за очередной партией спиртного. В тот день домочадцы решили устроить себе небольшой праздник.Во дворе частного дома члены семьи употребляли алкогольные напитки, после чего решили побаловать себя жареным мясом. На территории жилищамежду клумбами с цветами был установлен стационарный мангал, передает "Московский комсомолец".Сын предложил хозяйке дома подготовить угли для шашлыка, а сам отправился за алкоголем и соком в соседний магазин. Пенсионерка сложила в мангал поленья и стала их поливать жидкостью для розжига костра.Когда она поднесла к деревянным чуркам спичку, раздался хлопок. Женщину взрывной волной отбросило на соседнюю клумбу, а ее одежда загорелась.Невестка выбежала из дома и попыталась потушить пострадавшую. В это время вернулся и сын пенсионерки. Он незамедлительно вызвал скорую помощь, и совместными усилиями им с женой удалось сбить огонь.Врачи доставили женщину в реанимацию и почти двое суток боролись за жизнь пожилой пациентки. Однако усилия медиков оказались тщетны, и 14 мая 61-летняя Тамара Васильевнаскончалась, не приходя в сознание.Также незначительные ожоги получила и невестка пенсионерки, но ее госпитализировать не стали. В данный момент правоохранители проводят проверку по данному происшествию.