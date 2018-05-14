В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов продавец – кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Щербинский» г. Москвы выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенных в г.Щербинка, продавец – кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79