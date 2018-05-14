Ford продолжил список компаний, которые начали поднимать в России цены на автомобили в связи с новыми ставками утильсбора и скачками курса валют.

Ford продолжил список компаний, которые начали поднимать в России цены на автомобили в связи с новыми ставками утильсбора и скачками курса валют.