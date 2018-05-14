По данным аналитиков, продажи подержанных автомобилей сегмента люкс в России в этом году уже выросли на 13%.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-05-2018-v-rossii-rastut-prodazhi-poderzhannogo-lyuksa.html" target="_blank">В России растут продажи подержанного люкса</a> - По данным аналитиков, продажи подержанных автомобилей сегмента люкс в России в этом году уже выросли на 13%.
[url=http://33live.ru/novosti/14-05-2018-v-rossii-rastut-prodazhi-poderzhannogo-lyuksa.html]В России растут продажи подержанного люкса[/url] - По данным аналитиков, продажи подержанных автомобилей сегмента люкс в России в этом году уже выросли на 13%.