Российский сотовый оператор МТС начнет устанавливать торговые автоматы по продаже SIM-карт. Терминалы, оборудованные системой распознавания лиц, появятся до конца года. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на представителей компании.

Российский сотовый оператор МТС начнет устанавливать торговые автоматы по продаже SIM-карт. Терминалы, оборудованные системой распознавания лиц, появятся до конца года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей компании.Пользователей будут идентифицировать по паспорту. Встроенная в "симкомат" камера сможет распознать документ и сверить фотографию с лицом потенциального абонента. Как сообщили в МТС, компания располагает 30 такими устройствами, но без функции биометрической идентификации. Поэтому пока купить через них "симку" могут только те, кто ранее регистрировал свой паспорт.Автоматизированная система продаж позволит мобильным операторам сократить расходы на персонал и ускорить выдачу SIM-карт, особенно в труднодоступных регионах. Как отмечает газета, возможностью установки "симкоматов" также интересуются в "МегаФоне" и "Вымпелкоме" (бренд "Билайн"). Представители Tele2 от комментариев отказались.В Европе такие устройства уже используются. Выдачей "симок" через терминалы, например, занимается шведский оператор Comviq.∎Ведущих сотовых операторов подозревают в сговоре против технологии eSIM читайте такжеЕжегодно в России продается более 100 миллионов SIM-карт. По данным компании AC&M Consulting, в прошлом году рынок сократился впервые за 12 лет — за 2017-й было реализовано около 108 миллионов "симок".