Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, выросло до 38 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местные медицинские службы.

Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, выросло до 38 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местные медицинские службы.Ранее сообщалось о 28 погибших и 1,6 тысячи раненых, количество которых возросло уже до 1,7 тысячи.По наиболее агрессивным участникам протестов, вызванных открытием американского посольства в Иерусалиме, ведется огонь на поражение.По данным израильским военных, в беспорядках участвуют свыше 35 тысяч человек на 12 участках границы. Они кидают самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются сломать ограждения.К сектору Газа стянуты две дополнительные пехотные бригады Израиля, еще одна переброшена на Западный берег реки Иордан, который пока не охвачен протестами.На 15 мая палестинцы запланировали кульминацию "Великого марша возвращения" – череды протестных акций, начавшихся 30 марта.