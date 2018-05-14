В рамках церемонии будет дан старт Всероссийскому конкурсу «Библиотекарь года 2018».

Сегодня в Суздале состоится торжественное открытие Всероссийского библиотечного конгресса. В рамках церемонии будет дан старт Всероссийскому конкурсу «Библиотекарь года 2018».Церемонию торжественного открытия конгресса смогут увидеть все желающие. На официальном портале администрации Владимирской области будет вестись прямая трансляция события. Начало в 10.00.Основная тема конгресса - «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России». Стратегическая цель мероприятия - разработка Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации.Библиотечный конгресс во Владимирской области станет рекордным по числу участников. Ожидается 1300 человек из регионов нашей страны и зарубежья. Главными площадками конгресса станут Владимир и Суздаль. Предусмотрена обширная программа, запланировано проведение различный тематических секций, «круглых столов», дискуссионных групп и презентаций. Для обсуждения предлагается проблематика, которая охватывает самые разные сферы библиотечного дела, например, «Библиотеки в пространстве культуры и науки», «Библиотекарь — профессия будущего», «Российские библиотеки в мировом профессиональном пространстве».