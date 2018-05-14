Участники конкурса, ребята в возрасте от 6 до 14 лет, подготовили тематические поделки о своих любимых мультипликационных героях – сотрудниках полиции...

Дети сотрудников УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в конкурсе «Полицейский Дядя Степа».Ежегодный конкурс в этом году юбилейный и посвящен 300-летию российской полиции. Целью проведения конкурса является формирование позитивного общественного мнения о деятельности сотрудников МВД России. Участники конкурса, ребята в возрасте от 6 до 14 лет, подготовили тематические поделки о своих любимых мультипликационных героях – сотрудниках полиции.Жюри во главе с членом Общественного совета при УВД по ЮВАО Ириной Зайцевой и ее представителем Дмитрием Судьиным подвели итоги проведенного конкурса, в котором были отобраны лучшие рисунки. Работы Максима Изотова (8 лет), нарисованные гуашью, особенно порадовали сотрудников, мальчик изобразил советского героя – любимца всех детей, на трех рисунках. Также понравились работы Ани Смирновой (6 лет) и Эвелины Иоган (6 лет).Авторские работы победителей были отобраны для следующего этапа конкурса и направлены в ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18