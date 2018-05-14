Двое приезжих мужчин 39 и 40-лет, задержанных на Рублевском шоссе, перевозили на своем автомобиле 12 предметов, похожих на пистолеты, а также патроны...

Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт оружия.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра противодействия экстремизму УВД по ЗАО установили, что двое приезжих мужчин 39 и 40-лет, задержанных на Рублевском шоссе, перевозили на своем автомобиле 12 предметов, похожих на пистолеты, а также патроны.Согласно проведенному исследованию изъятое является ручным короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием. 125 патронов изготовлены заводским способом и к боеприпасам не относятся.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93