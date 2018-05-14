Чем дальше в лес, тем больше дров. О тайной жизни бывшей жены Армена Джигарханяна появляются все новые шокирующие факты.

Чем дальше в лес, тем больше дров. О тайной жизни бывшей жены Армена Джигарханяна появляются все новые шокирующие факты.О том, что родители Виталины Цымбалюк-Романовской являются сайентологами, стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда об этом в эфире программы "Пусть говорят" заявила cоседка Армена Джигарханяна. "Сценарий (по всей видимости, речь о сценарии спектакля. – Прим. ред.) написан сайентологами (в России многие сайентологические материалы занесены в Федеральный список экстремистских; их производство, распространение и хранение в целях массового распространения на территории России является незаконным. По решению судов были ликвидированы "Сайентологическая церковь Москвы" и "Церковь сайентологов Санкт-Петербурга" – Прим. ред.)", – рассказывала тогда женщина, которая работала в мэрии и хорошо знала Цымбалюк-Романовскую.Но сейчас вскрываются любопытные подробности. "Я встречался с родственниками Димы Марьянова, с Ирой Лобачевой с Олегом, который Марьяновым в одной палате был, с медсестрой, которая делала Диме инъекции, – поделился с Dni.Ru на условиях анонимности знакомый с ситуацией человек, – и узнал от них кое-что интересное. По их мнению, Виталина Цымбалюк-Романовская, Вероника Ирина-Коган (ректор Государственной классической академии имени Маймонид) и вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бак относятся к одной и той же саентологический церкви – Киевской. Причем Ирина-Коган здесь возглавляет Московское отделение и занимается поддержкой российского еврейства".Если эта информация видна, то получается, что Цымбалюк-Романовская и Ксения Бик – не только последовательницы придуманной Роном Хаббардом лженауки дианетики, но и сестры по вере. Стоит добавить, что к самым известным сайентологам планеты относятся актеры Уилл Смит и Том Круз.