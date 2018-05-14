Близкие Вадима Мулермана ничего не знали о страшном
диагнозе. О том, что у певца рак, стало известно только в последнюю неделю
перед его смертью.
Близкие Вадима Мулермана ничего не знали о страшном
диагнозе. О том, что у певца рак, стало известно только в последнюю неделю
перед его смертью.
Артист провел в госпитале всего 8 дней. О том, что у него
рак, Вадим Мулерман, как и его близкие, узнал только, попав в больницу. Певец
все время был с семьей. Он жаловался на сильные боли, но при этом не хотел идти
на обследования. "Если бы мы узнали об этом диагнозе раньше, мы бы начали
прилагать усилия", – признается супруга артиста Светлана.
Дочери певца рассказали, что Мулерман учил их музыке. Отца
они называют легендой и самысми теплыми словами вспоминают его характер. "Папа наш очень отзывчивый, добрый, он
делал для нас все, чтобы было хорошо. Папа был боевым", – рассказала Эмилия
Литвинова-Мулерман в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
Артист был не востребован на родине. Его не пускали на телевидение,
а песни запрещали. Мулерман считал, что виной всему его серьезное
противостояние с Иосифом Кобзоном – певец думал, что именно его коллега
способствовал запрету его творчества. В результате артист еще во времена
Советского Союза уехал в США. Позже, во время встречи в одной из телепередач,
двум певцам удалось помириться – Мулерман и Кобзон обнялись.
Близкие Мулермана отметили, что, уходя из жизни, муж и отец
успел с ними попрощаться. Его последние слова были словами любви, это очень
важно. "Мы отпустили папу с легкой
душой", – сказали дочери.
Мулерман получил народную известность в СССР в 1960-х годах.
Он первым исполнил такие известные песни, как "Лада" Владимира Шаинского
и Михаила Пляцковского, "Трус не играет в хоккей" Александры
Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, "Как хорошо быть
генералом" Вадима Гамалии и Михаила Танича. Он умер 2 мая в одной из
клиник Нью-Йорка.