Близкие Вадима Мулермана ничего не знали о страшном диагнозе. О том, что у певца рак, стало известно только в последнюю неделю перед его смертью.

Близкие Вадима Мулермана ничего не знали о страшномдиагнозе. О том, что у певца рак, стало известно только в последнюю неделюперед его смертью.Артист провел в госпитале всего 8 дней. О том, что у негорак, Вадим Мулерман, как и его близкие, узнал только, попав в больницу. Певецвсе время был с семьей. Он жаловался на сильные боли, но при этом не хотел идтина обследования. "Если бы мы узнали об этом диагнозе раньше, мы бы началиприлагать усилия", – признается супруга артиста Светлана.Дочери певца рассказали, что Мулерман учил их музыке. Отцаони называют легендой и самысми теплыми словами вспоминают его характер. "Папа наш очень отзывчивый, добрый, онделал для нас все, чтобы было хорошо. Папа был боевым", – рассказала ЭмилияЛитвинова-Мулерман в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.Артист был не востребован на родине. Его не пускали на телевидение,а песни запрещали. Мулерман считал, что виной всему его серьезноепротивостояние с Иосифом Кобзоном – певец думал, что именно его коллегаспособствовал запрету его творчества. В результате артист еще во временаСоветского Союза уехал в США. Позже, во время встречи в одной из телепередач,двум певцам удалось помириться – Мулерман и Кобзон обнялись.Близкие Мулермана отметили, что, уходя из жизни, муж и отецуспел с ними попрощаться. Его последние слова были словами любви, это оченьважно. "Мы отпустили папу с легкойдушой", – сказали дочери.Мулерман получил народную известность в СССР в 1960-х годах.Он первым исполнил такие известные песни, как "Лада" Владимира Шаинскогои Михаила Пляцковского, "Трус не играет в хоккей" АлександрыПахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, "Как хорошо бытьгенералом" Вадима Гамалии и Михаила Танича. Он умер 2 мая в одной изклиник Нью-Йорка.