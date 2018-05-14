Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов выиграл чемпионат Бельгии в составе Брюгге. В предпоследнем туре Брюгге сыграл вничью 1:1 со Стандардом из Льежа и стал недосягаемым.

Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов выиграл чемпионат Бельгии в составе "Брюгге". В предпоследнем туре "Брюгге" сыграл вничью 1:1 со "Стандардом" из Льежа и стал недосягаемым.35-летний вратарь Владимир Габулов участия в матче не принимал. Российский голкипер перешел в "Брюгге" из тульского "Арсенала" прошлой зимой и сыграл в воротах нового клуба 10 матчей, в которых пропустил 21 мяч. Владимир Габулов внесен в расширенный список сборной России для участия в чемпионате мира.Воспитанник североосетинского футбола Владимир Габулов становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году. Габулов выступал за московское "Динамо", "Аланию", ЦСКА, "Кубань", "Амкар", "Анжи" и "Арсенал".