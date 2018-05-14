Приставы сняли средства с расчетного счета предприятия

Приставы сняли средства с расчетного счета предприятияВо Владимире судебные приставы взыскали с завода «Автоприбор» более 85 млн рублей долга.Предприятие отказалось вносить выплаты добровольно. Тогда правоохранители начали искать расчетные счета компании. В результате им удалось погасить долг в 85 млн рублей.На площадке завода действуют два юридических лица - ООО Автоприбор и ОАО Автоприбор. По всей вероятности. речь шла о взыскании налогов.