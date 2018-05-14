Ей оказалась 29-летняя уроженка Тамбовской области. По данным следствия, девушка похищала кошельки из сумок в торговых центрах города.

Во Владимире задержана воровка. Ей оказалась 29-летняя уроженка Тамбовской области. По данным следствия, девушка похищала кошельки из сумок в торговых центрах города. На ее счету — порядка 4 краж. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Найти преступницу помогли записи с камер видеонаблюдения. Свою вину девушка полностью признала, пояснив, что похищенные деньги потратила на личные нужды. В настоящее время в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.