Главный региональный хлебокомбинат выходит на европейский уровень.

Главный региональный хлебокомбинат выходит на европейский уровень.Опытные и высококвалифицированные кадры – главный залог успешной работы любого серьёзного предприятия.Руководство владимирского хлебокомбината в этом уверено «железно». Главными «кузницами» специалистов, естественно, становятся высшие учебные заведения. Именно поэтому колосс областной пищевой промышленности подписал соглашение о сотрудничестве с ведущими ВУЗами страны. Это знаковое событие произошло в рамках первой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы подготовки кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности АПК».Благополучие - общими усилиямиПодготовка мастера-хлебопёка – дело крайне непростое. Во многих европейских странах она занимает до 8 лет. Но с уверенностью можно сказать, что это тот самый случай, когда «игра стоит свеч». Покидая стены учебного заведения, человек становится высоким профессионалом своего дела. Он знает всю технологию производства и, самое главное, умеет делать вкусный и полезный хлеб. Для него открываются двери лучших заводов и кондитерских фабрик. От этого выигрывают и промышленность, и потребитель. В создании такого трудового пути мастера-пищевика в наших краях и заключается суть вопроса, который, совместными усилиями, намерены решить Владимирский хлебокомбинат, ВлГУ и Московский государственный университет пищевых производств.- Это соглашение даёт нам очень многое. Самое главное – опыт 2-х ведущих ВУЗов страны в области пищевой индустрии, АПК и подготовке инженерных кадров. Для предприятия это очень большой плюс, ведь учиться наши будущие сотрудники будут непосредственно на Владимирской земле. Это обстоятельство даёт колоссальные перспективы и большие конкурентные преимущества пищевой индустрии Владимирской области перед другими регионами, - говорит управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин.Начиная с 20 июня нынешнего года, на базе кафедры биологии и экологии опорного ВУЗа области стартует набор студентов по направлению «Продукты питания из растительного сырья». На это славное начинание в ВлГУ уже выделили 16 бюджетных мест. С помощью нового направления университет и Владимирский хлебокомбинат рассчитывают нанести сокрушительный удар по проблеме кадрового дефицита в пищевой отрасли. Создавать кафедру придётся, практически, с нуля, поэтому ВлГУ не обойтись без помощи «старшего товарища» - Московского государственного университета пищевых производств.В области пищевых производств МГУПП – ведущий ВУЗ России в целом, - рассказывает ректор ВлГУ Анзор Саралидзе.– С приходом в этот университет ректора Михаила Балыхина значительно вырос его инновационный потенциал. Наша основная задача заключается в том, чтобы учиться у них, а потом передавать знания нашим замечательным студентам. В свою очередь, связи и близость к производству позволяют нам двигаться вперёд ещё активнее. Мы хотим быть не только конкурентоспособными, но и работать на опережение потенциальных оппонентов. Наши студенты должны не просто получать знания в стенах опорного ВУЗа, но и успешно трудоустраиваться впоследствии. Это как раз наша совместная задача с руководством Владимирского хлебокомбината. Наш университет считает своей основной целью правильно подготовить кадры.Из Германии с любовьюНа Владимирском хлебокомбинате также присутствует собственная, трёхступенчатая система образования кадров.- Для нас было очень важно сделать открытую систему прохождения вообще всех должностей. Два года назад мы приложили множество усилий по привлечению специалистов в целом и ВУЗов в частности для того, чтобы объяснить приходящему к нам выпускнику университета, что ему нужно сделать, чтобы стать, например, генеральным директором. И вообще возможно ли это, хотя бы теоретически. Мы создали целую программу многоступенчатого образования внутри предприятия. Постарались сделать оценку кадров таким образом, чтобы влияние управляющего было минимальным в этой ситуации. Мы считаем, что при оценке профессионализма человека должно присутствовать объективное коллективное решение. Руководство хотело убрать составляющую «нравится – не нравится». Нам это удалось, и мы успешно реализовали программу на заводе. Для нас очень важно было сделать систему подготовки кадров, когда на любом уровне руководитель видит, что за люди работают «внизу». И вот уже второй год эта система успешно работает, она называется «Резерв управляющего». Туда попадают люди, получившие высшие балы в ходе оценки кадров, - рассказал Алексей Лялин.Совсем недавно на предприятие вернулись 13 сотрудников, прошедших практику в лучших хлебопекарнях Германии. Всех их отобрали из «Резерва управляющего». Дома они продолжили учиться, специально для этого завод привлёк высококвалифицированного специалиста-хлебопёка из Франции. По мнению руководства предприятия, все эти меры должны в значительной мере поспособствовать росту профессионализма наших земляков.- Я освоил профессию мастера-пекаря совсем недавно, - говорит сотрудник Владимирского хлебокомбината Михаил Тимофеев. – Сначала я работал на предприятии простым упаковщиком хлеба. Со временем руководство меня заметило и предложило поучаствовать в проекте «Рустикальные хлеба», а я, в свою очередь, с удовольствием согласился. Нам организовали поездку в Германию, где европейские коллеги продемонстрировали владимирской делегации, что такое настоящий рустикальный хлеб. Я увидел, на каком оборудовании его пекут, узнал хитрости изготовления. Вернувшись домой, мы получили опытного наставника - француза Микаэля Люкса. С ним мы отрабатываем те рецептуры, которым нас научили в Германии. Специально для этого наше предприятие обзавелось соответствующим оборудованием.Уже сегодня завод готов презентовать отечественным гурманам несколько видов первоклассного хлеба, изготовленных по сложным европейским технологиям. Слоёное тесто с заварным кремом «Сан-Кристиан», багет «Прованс», нежные круассаны – всё это гастрономическое великолепие в скором времени будет доступно любому владимирцу.