Представители японской компании JR West, которая занимается развитием железных дорог в стране, извинилась перед пассажирами за то, что один из поездов фирмы 11 мая отправился со станции на 25 секунд раньше срока.

Представители японской компании JR West, которая занимается развитием железных дорог в стране, извинилась перед пассажирами за то, что один из поездов фирмы 11 мая отправился со станции на 25 секунд раньше срока, сообщает Sora News.Извинения компания опубликовала на своем сайте.Пассажирский поезд должен был отправиться со станции Нотогава в префектуре Сига в 7 часов 12 минут 11 мая. Из-за ошибки машиниста состав отправился в 7 часов 11 минут 35 секунд.В настоящий момент неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из-за ошибки железнодорожника, и поступили ли в JR West жалобы на этот счет. Тем не менее, фирма решила принести извинения своим клиентам.Ранее зарубежные СМИ писали, что сотрудники японского отеля письменно извинились перед постояльцами за минуту неработавшего интернета в 4 часа утра.