Новая версия мобильного YouTube начала напоминать пользователям, которые смотрят видео в течение длительного времени, о необходимости сделать перерыв. Функция Напоминать мне, что нужно отдохнуть от просмотра уже появилась в Android- и iOS-версиях приложения.

Новая версия мобильного YouTube начала напоминать пользователям, которые смотрят видео в течение длительного времени, о необходимости сделать перерыв. Функция "Напоминать мне, что нужно отдохнуть от просмотра" уже появилась в Android- и iOS-версиях приложения.Пользователи могут настроить таймер на 15, 30, 60, 90 или 180 минут. По истечении заданного времени воспроизведение ролика будет приостановлено, а на экране появится напоминание с предложением немного отдохнуть. Счетчик также учитывает время, когда приложение закрыто или видео поставлено на паузуЧтобы активировать функцию, нужно нажать на иконку профиля, открыть "Настройки" и перейти на вкладку "Общие". При желании оповещение можно пропустить либо вовсе отключить.YouTube стала первой программой, которая воплощает идею "цифрового здоровья" (Google Wellbeing). Эта концепция, направленная на формирование у пользователя полезных привычек, была изложена на прошлой неделе на конференции Google I/O.∎Вышла бета-версия нового Android читайте такжеВ Android P, которая выйдет этой весной, одним из проявлений Google Wellbeing станет новая информационная панель, показывающая, когда, как часто и как долго запускались те или иные приложения. Появится возможность ограничить время использования программ: например, на Instagram можно будет установить получасовой лимит в сутки, после чего его иконка станет черно-белой.