Ежегодно, по сложившейся традиции конкурс проводиться в преддверии Международного Дня защиты детей, но этот год стал для юного конкурсанта особенным, в связи с предстоящим 300-м юбилеем российской полиции...

В УВД по ТиНАО завершился отборочный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», приуроченного к 300-летию российской полиции.Ежегодно, по сложившейся традиции конкурс проводиться в преддверии Международного Дня защиты детей, но этот год стал для юного конкурсанта особенным, в связи с предстоящим 300-м юбилеем российской полиции. Целью проведения конкурса является формирование позитивного общественного мнения о деятельности сотрудников МВД РоссииВ творческом состязании приняли участие дети сотрудников органов внутренних дел, воспитанники детского дома, а также учащиеся общеобразовательной школы города Троицка в возрасте от 6 до 14 лет. Маленькие конкурсанты отнеслись по – настоящему серьезно к проводимому конкурсу и изготовили прекрасные тематические поделки и рисунки, посвященные сотрудникам правопорядка от времен Российской Империи до наших дней, мультипликационным героям сотрудников органов внутренних дел и, конечно своим любимым мамам и папам, стоящим на страже правопорядка.Победителей отборочного этапа конкурса определило специально созданное жюри во главе с членом Общественного совета при УВД по ТиНАО Александром Осиповым. Выбрать лучшие работы оказалось совсем непросто, но все-таки лучшими из лучших по мнению жюри стали: поделка на тему соблюдения Правил дорожного движения брата и сестры, Никиты и Елизаветы Каравашкиных; поделка братьев Севцовых, Антона и Романа; поделкаТипаевой Нелли, а также рисунок Элеоноры Гониной.Работы победителей были отобраны для следующего этапа конкурса и направлены в конкурсную комиссию ГУ МВД России по г. Москве.А авторские работы остальных юных участников конкурса украсили зал окружного аппарата Управления в специально приуроченной 300-летию российской полиции, выставке.Управление внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам поддерживает наших юных участников и желает им победы!Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79