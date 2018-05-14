Работы победителей будут направлены на этап федерального уровня конкурса «Полицейский Дядя Степа»...

Дети сотрудников УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в конкурсе «Полицейский Дядя Степа», приуроченного к 300-летию российской полиции.Конкурсантам необходимо было изготовить тематические поделки, посвященные сотрудникам правопорядка от времен Российской Империи до наших дней. Это мог быть полицейский-кинолог, участковый уполномоченный полиции, сотрудник ГИБДД, эксперт-криминалист или любой другой образ сотрудника органов внутренних дел.В жюри на отборочном этапе конкурса «Полицейский Дядя Степа» вошли: секретарь Общественного совета при УВД по САО Екатерина Сорокина, инспектор группы службы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Екатерина Шибина, психолог группы по работе с личным составом ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Александра Брунова.«Все работы выполнены безупречно и достойны первого места. Видно, что ребята старались, поэтому просто невозможно выделить какую-то одну работу и оставить без внимания остальные», – сказала Екатерина Сорокина.Победителей оказалось трое. Секретарь Общественного совета вручил ребятам сладкие подарки и пожелал им дальнейших успехов в творчестве.Работы победителей будут направлены на этап федерального уровня конкурса «Полицейский Дядя Степа».Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29